Москва, , 14:01 — REGNUM 22 сентября исполнится 25 лет со дня выхода в эфир первой серии культового сериала «Друзья». Аналитики Яндекса и портала Кинопоиск определили самые любимые зрителями эпизоды, опубликовав полученные результаты 20 сентября.

Самой памятной стала 14 серия седьмого сезона, где всем героям исполняется 30 лет. Второй — в которой Моника и Рэйчел проигрывают свою квартиру Чендлеру и Джоуи в викторине. Самым популярным сезоном стал пятый, в котором начали встречаться Моника и Чендлер.

Больше всего поисковых запросов связано с Моникой, чаще всего поклонники пересматривают ее свадьбу с Чендлером, ее танцы и фрагмент с эрогенными зонами.

По данным Rotten Tomatoes, сериал «Друзья» занял первое место в списке главных сериалов 90-х годов, опередив «Сайнфилд», «Секретные материалы», «Скорую помощь», «Беверли-Хиллз, 90 210», «Симпсонов», «Женаты и с детьми», которые вошли в десятку лидеров.

В глобальном списке 20 лучших сериалов Кинопоиска, «Друзья» заняли второе место, уступив первую позицию «Игре Престолов»