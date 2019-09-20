Лос-Анджелес, США, , 13:34 — REGNUM Известная актриса Меган Фокс в очередном интервью журналистам призналась, что она испытала нервный срыв после съемок в фильмах «Трансформеры» и «Тело Дженнифер», которые вышли в 2009 году. Об этом 19 сентября сообщил портал Сomicbook.

Актриса рассказала: после того, как в её карьере случился переломный момент, он столкнулась с серьезными проблемами.

«Я не хотела, чтобы меня видели, я не хотела фотографироваться, заниматься журналом, ходить по ковровой дорожке, я вообще не хотела, чтобы меня видели на публике», — призналась Фокс, добавив, что это был весьма мрачный момент в её жизни.

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Вчера, 19 сентября 2019 года, в России состоялась премьера фильма «Зеровилль» (Zeroville) Джеймса Франко, в котором Меган Фокс исполнила роль голливудской звезды.

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