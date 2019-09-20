Лондон, , 13:44 — REGNUM Фигура Христа возрастом 800 лет, которая когда-то украшала аббатство Святой Марии в Йорке (Великобритания), вернется в город спустя почти два столетия. Об этом передает 20 сентября агентство Daily Mail.

Изготовленная в Лиможе (Франция) в XIII веке фигура была найден в 1826 году в руинах аббатства Святой Марии, некогда самого влиятельного бенедиктинского аббатства, в Йорке.

Позже она была утрачена, пока не обнаружилась почти 100 лет спустя в частной коллекции в Германии в 1920-х годах.

Покрытая золотом и эмалью 16-сантиметровая фигура Христа была выкуплена музеем и теперь будет выставлена в Йоркширском музее, расположенном на месте бывшего аббатства.

Люси Крейтон, специалист по археологии в Йоркширском музее, сказала: «Фигура Христа является потрясающим примером религиозного искусства XIII века; очень немногие артефакты сохранились… настолько хорошо».

»Это дает нам новое представление о сокровищах, которые когда-то украшали аббатство, и дает редкие, осязаемые доказательства богатства и власти, которые когда-то принадлежали институту церкви», — сказала Крейтон.