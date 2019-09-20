Лос-Анджелес, США, , 13:28 — REGNUM Список исполнителей хип-хопа с самыми высокими доходами опубликовал журнал Forbes 19 сентября.

Возглавил список самых высокооплачиваемых рэперов Канье Уэст. Он заработал $150 млн благодаря успешной продаже, принадлежащей ему линии модных кроссовок Yeezy. Вторую строчку занял рэппер Jay-Z, заработав $81 млн в гастрольном туре с Бейонсе. $75 миллионов и третье место получил Дрейк.

В десятку богатейших исполнителей вошли Diddy с $70-ю миллионами, Трэвис Скотт с $58-ю миллионами, Эминем заработал $50 млн, десятым стал Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Чайлдиш Гамбино ($35 млн).

В список журнала также попали всего две певицы — это Ники Минаж, занявшая 12-ю строчку ($29 млн) и 26-летняя Карди Би, которая стала самой молодой участницей рейтинга, заняв 13 место ($28 млн).

$860 миллионов в общей сложности заработали 20 самых дорогих рэперов, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Подсчеты Forbes основываются на данных системы маркетинговых исследований учёта продаж на музыкальном рынке США Nielsen Music, ведущего издания, освещающего гастрольную деятельность — Pollstar и других сервисах. Учитывается доход, полученный до вычета налогов, гонораров агентов и менеджеров, в период с июня 2018 по июня 2019 года.