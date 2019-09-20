Кировск, Ленинградская область, , 11:39 — REGNUM 20 сентября в Музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» открывается выставка «Памяти большого художника. Владимир Старов». Она посвящена творчеству народного художника РФ Владимира Старова.

В экспозиции представлена серия линогравюр «1941−1945», созданная в послевоенные годы. Тринадцать крупномасштабных графических листов посвящены темам, связанным с трагедией Великой Отечественной войны и радостью победы. Это живописный рассказ о горечи отступления, ужасах плена и оккупации, народной войне и союзническом братстве.

Как отмечается в релизе выставки, «драматические коллизии, проникновенные образы позволяют оценить масштаб таланта замечательного мастера, его характер и темперамент». Воин-фронтовик, Владимир Старов оставил внушительное творческое наследие, его работы находятся в крупнейших музеях нашей страны. Экспозиция дополнена подлинными рисунками, эскизами и набросками, сделанными в заключительный год войны, которую молодой артиллерист закончил в Германии.