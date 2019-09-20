Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Режиссер Алексей Учитель снимет фильм о том, как Дмитрий Шостакович создавал Седьмую (Ленинградскую) симфонию. Об этом он 20 сентября рассказал в интервью журналистам.

Дмитрий Шостакович (сс) Deutsche Fotothek‎

Интересным представляет то, что над созданием сценария картины будут работать британский писатель Роланд Уолтерс. Учитель отметил в интервью корреспондентам ТАСС, что в фильме будет сделан упор не на биографию Шостаковича, а на том, как он создавал великое произведение.

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О том, что Алексей Учитель хочет снять фильм о Дмитрие Шостаковиче стало известно в октябре 2017 года. Режиссер объявил о своих планах на закрытом предпремьерном показе его фильма «Матильда».

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