Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о продлении сериала «Семейное воссоединение» на второй сезон. Сюжет картины вращается вокруг четы МакКелланов, переехавших в Джорджию для того, чтобы быть ближе к другим членам своей большой семьи. Тем не менее, воссоединение для пары оказалось не простым делом, учитывая необычные привычки всех родственников и внушительный пакет странных семейных традиций.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», главные роли исполнили Тиа Моури, снявшаяся в сериалах «Боишься ли ты темноты?» и «Любовницы», Антони Алаби, известный по картинам «Американская семейка», «Реванш» и «Напарницы», а также Лоретта Дивайн, Джордин Райа Джеймс и Ричард Раундтри.

Режиссерами выступили Эрик Дин Ситон, Робби Кантримэн, Леонард Р. Гарнер-младший и Джоди Марголин. Исполнительными продюсерами стали Мэг ЛеЛотч и Энтони С. Хилл. Работу над сценарием возглавил Генри Джонс.