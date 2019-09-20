Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Quibi объявило о том, что к актерскому составу сериала «Беглец» присоединился обладатель премии «Золотой Глобус» Кифер Сазерленд, известный своими ролями в таких картинах как «Последний кандидат», «Коматозники», «24 часа» и «Исповедь». Сюжет драмы вращается вокруг голубого воротничка Майка Руссо, которого ложно обвинили в совершении теракта в метро Лос-Анджелеса. Герой пускается в бега и пытается доказать свою невиновность, разоблачив истинного архитектора трагических событий.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, коллегой Кифера Сазерленда по съемочной площадке стал Бойд Холбрук, получивший признание благодря таким картинам как «Логан», «Исчезнувшая», «Нарко» и «Необычный детектив».

В качестве шоураннера выступил Ник Сантора, подаривший миру такие сериалы как «Побег», «Защитник», «Вегас» и «Скорпион». Режиссерскую команду возглавит Стивен Хопкинс, принявший участие в создании таких проектов как «Блудливая Калифорния», «Байки из склепа», «Сила воли» и «Подрывники».