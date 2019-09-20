Ереван, , 11:01 — REGNUM За значительный вклад в развитие музыкального искусства подписал указ о награждении членов квартета имени Комитаса президент Армении Армен Сарксян, 20 сентября сообщает информационное агентство «Арменпресс».

Медаль 1 степени за «Служение Родине» получили художественный руководитель квартета Эдуард Тадевосян и скрипач Александр Косемян. Второй скрипач квартета Сьюзи Ерицян была удостоена медалью Мовсеса Хоренаци. Директор квартета Самвел Месропян был награжден медалью благодарности.

Напомним, квартет имени Комитаса — российско-армянский струнный квартет, который был основан в 1924 году армянскими студентами Московской консерватории. Является одним из самых известных струнных квартетов СССР и постсоветского пространства.