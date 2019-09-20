Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Amazon Prime Video объявило, что местом проведения съемок сериала «Властелин Колец» станет Новая Зеландия. Сюжет фентези драмы основан на книгах легендарного писателя Джона Рональда Руэла Толкина и повествует о противостоянии сил добра и зла в сказочном мире Средиземья.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главную роль исполнит Уилл Поултер, известный телезрителям по кинокартинам «Выживший», «Мы — Миллеры», «Дикий Билл» и «Солнцестояние». Одним из его партнеров по съемочной площадке станет Маркелла Кавена.

Шоураннерами стали Патрик МакКей, подаривший миру кинофильм «Зведный Путь: Возмездие», и Дж. Д. Пейн. Режиссёрскую команду возглавит Хуан Антонио Байона, принимавший участие в создании таких картин как «Невозможное», «Голос монстра» и «Страшные сказки».