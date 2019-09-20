Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Руководство американской национальной широковещательной компании NBC объявило о том, что к актерскому составу третьего сезона сериала «Хорошие девчонки» присоединялась Джеки Круз, известная зрителям по картинам «Оранжевый — хит сезона», «Щит», «Помнить все». Сюжет комедии вращается вокруг нескольких женщин, попавших в затруднительное положение и решивших пойти на отчаянные, а иногда и вовсе абсурдные меры, такие как ограбление магазина с водяным пистолетом.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главные роли в сериале исполнили Кристина Хендрикс, получившая признания благодаря таким картинам как «Учитель на замену», «Жизнь, как она есть», «Драйв», «Светлячок» и «Безумцы», Мэй Уитман, знакомая по кинолентам «Один прекрасный день», «День независимости» и «Хорошо быть тихоней», а также Ретта.

Шоураннером комедии выступила Дженна Бэнс, принимавшая участие в создании сериалов «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти» и «Семья». Исполнительными продюсерами стали Крис Бауком, Билл Кребс и Дженна Ламия.