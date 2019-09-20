Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Quibi объявило о начале работы над сериалом «Игрушки». Картина основана на одноименном романе Джеймса Паттерсона. Сюжет научно-фантастической драмы разворачивается в ближайшем будущем, когда годы генетических модификаций привели к расслоению общества и классовой борьбе между усовершенствованной Элитой и неизмененной Базой.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, шоураннером сериала выступила Мелинда Хсю Тейлор, известная широкой аудитории благодаря таким картинам как «Остаться в живых», «Звездные войны: Войны клонов», «Дневники вампира» и «Одаренные».

Команда исполнительных продюсеров состоит из Питера Ленкова, знакомого по сериалам «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Ее звали Никита» и «Ворон», Леопольдо Гоута и Билла Робинсона.