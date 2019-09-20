Москва, , 10:07 — REGNUM Продюсер и актер Алексей Гуськов назвал «обычной внутрицеховой историей» ситуацию, в которой Алексей Красовский убрал свое имя из титров картины, сообщают «Известия» 19 сентября.

«Кино — вообще собрание самолюбий и эго. То, что увидят зрители в кинотеатрах, — продюсерская версия, с которой Алексей в итоге согласился», — отметил Гуськов.

Впервые фильм был показан на фестивале «Окно в Европу» в Выборге в августе 2019 года, в разделе режиссер и сценарист стояла отметка «имя указать отказался».

Сам Алексей Красовский рассказал СМИ, что он планировал снимать авторское кино, деньги выделялись под имя режиссера, но в итоге фильм вышел совсем иным из-за постоянного вмешательства продюсера в съемки и монтаж картины.

В российский прокат картина «Элефант» вышла 19 сентября. Главный герой картины — детский писатель Валентин Шубин, когда-то написавший историю доброго Слона, но потом бросившего свою деятельность. Когда у Шубина диагностируют смертельную болезнь сердца, в его жизни появляется меценат, его роль исполнил французский прозаик Фредерик Бегбедер, который обещает помочь, взамен требуя, чтобы автор написал продолжение истории о Слоне.