Москва, , 09:55 — REGNUM В октябре Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представил новое креативное пространство с лекционными залами, зонами отдыха и VR-студией. Об этом сообщает портал Buro 24/7.

Новое пространство Пушкинского музея станет основной площадкой нового направления «Пушкинский.Youth», нацеленного на молодежь. Для посетителей пространства откроются исследовательская лаборатория, читальный зал, выставочная площадка, медиатека, лекционное пространство, а также зона отдыха и коворкинг.

Пресс-служба музея сообщает: «Усадьба станет местом привлечения молодых людей, где они смогут работать, используя материалы медиатеки, готовиться к музейным проектам, самостоятельно заниматься после школы, общаться и просто отдыхать».