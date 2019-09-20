Москва, , 09:47 — REGNUM 27 сентября галерея Marina Gisich Gallery представит персональную выставку Аси Маракулиной «Шу-шу-шу». Ася завоевала признание своей тонкой и очень личной графикой. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Последний год был для Аси Маракулиной очень насыщенным: творческие поездки от Тобольска до Лондона, выставка «Комната отдыха» в родной Перми, показанная затем в Москве, приз Credit Suisse с арт-резиденцией в Берне, и многое другое.

Сама автор написала в своем Инстаграм: «Наблюдаю за собой такую тенденцию последнее время — всё меньше и меньше хочется писать и постить новости, делиться процессами. Хочется закрыться и аккумулировать. Много всего происходит, и я очень волнуюсь. А ведь тем временем скоро выставка. Мне самой любопытно, что получится».

Выставка продлится до 16 ноября 2019 года.