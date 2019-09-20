Москва, , 10:05 — REGNUM В галерее «Файн Арт» открылась выставка классика московского концептуализма Эдуарда Гороховского «Безграничное пространство». Выставка названа в честь концептуального описания холста художником. Об этом сообщает портал ArtTube.

На «Безграничном пространстве» представлен широкий спектр работ художника: рисунки, акварели, коллажи, фотограммы, графические листы, выполненные в смешанной технике. За время своей карьеры автор участвовал в около 250 выставках, его работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Эдуард Гороховскийписал:»…Я как-то укоренился в мысли, что значительное произведение искусства имеет много степеней свободы, а посредственное — всего одну. В этом и заключается вневременная ценность вещи, постоянно дающей импульс к размышлению, провоцирующей собственное суждение и истолкование».

Выставка будет работать до 6 октября.