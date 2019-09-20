Москва, , 09:43 — REGNUM Мультимедиа Арт Музей в Москве впервые в России представляет выставку работ легендарного балетного фотографа Сержа Лидо из коллекции Пьера Паоло Косса — знаменитого художника, режиссера и хореографа. Об этом сообщает официальный сайт МАММ.

За 45 лет работы Серж Лидо собрал целый архив фотографий таких звезд мирового балета, как: Роланда Пети, Нины Вырубовой, Марго Фонтейн, Рудольфа Нуреева, Майи Плисецкой, Михаила Барышникова и многих других. Также фотограф снимал портреты Жана Кокто, Эдит Пиаф, Игоря Стравинского, Пабло Пикассо, Жана Марэ, Марии Каллас, Бриджит Бардо, Пьера Кардена и других представителей культурной элиты. Почти 40 лет Лидо был официальным фотографом Каннского кинофестиваля.

Представленные на выставке в МАММ фотографии сопровождаются историями из дружбы и совместной работы Сержа Лидо и Пьера Паоло Косса. Мультимедиа Арт Музей уже дважды показывал проекты Пьера Паоло Косса в Москве: в рамках «Фотобиеннале-2008» прошла выставка «Гибридизация», а в этом году на фестивале «Мода и стиль в фотографии» был представлен проект «Глэм-эстетика власти. Путешествие в Северную Корею». Новая выставка работает с 18 сентября по 17 ноября.