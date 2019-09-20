Москва, , 09:32 — REGNUM В Москве 16 октября откроется выставочный проект «От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль», сообщается на сайте Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

Проект направлен на создание представления о том какими в жизни были писатели и поэты русской литературы, а также на развенчание мифов и стереотипов об их внешнем виде и образе.

Посетители увидят личные вещи и черновые записи Льва Толстого, Достоевского, Бунина, Булгакова, Ахматовой, Цветаевой, Блока, Алексея Толстого и других. Узнают всегда ли граф Лев Толстой ходил босым в рубахе, как его изображал Репин, кто придумал образ босяка Максиму Горькому, когда пенсне и трость стали неотъемлемыми спутниками Антона Павлович Чехова. Гости узнают читали ли произведения друг друга наши кумиры, как менялась с годами их литературная репутация. В программу входят спецпоказы, круглые столы, выставки, лекции с историках литературы и моды.

Выставка пройдет с 16 октября по 15 декабря 2019 года, в «Доходным доме Любощинских-Вернадских» на Зубовском бульваре. Организаторами выступили Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Государственный музей Л. Н. Толстого.