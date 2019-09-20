Ереван, 20 сентября 2019, 08:50 — REGNUM Благодарность и любовь городу Ереван выразил российский певец Сосо Павлиашвили, 20 сентября на своей странице в Instagram.
Певец выразил благодарность организаторам его концерта в столице Армении, он отметил, что посещение Еревана сделало его мудрее и сильнее. Музыкант пообещал, что вернется в Армению.
Напомним, 16 сентября российский певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили опубликовал видео в Instagram и рассказал о запланированном в Армении концерте, который прошел 17 и 18 сентября.