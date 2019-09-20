Ереван, , 08:50 — REGNUM Благодарность и любовь городу Ереван выразил российский певец Сосо Павлиашвили, 20 сентября на своей странице в Instagram.

Сосо Павлиашвили Цитата из видео на YouTube

«Спасибо тебе мой дорогой Ереван за эти три радости, за три дня любви и счастья», — написал Павлиашвили.

Певец выразил благодарность организаторам его концерта в столице Армении, он отметил, что посещение Еревана сделало его мудрее и сильнее. Музыкант пообещал, что вернется в Армению.

Напомним, 16 сентября российский певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили опубликовал видео в Instagram и рассказал о запланированном в Армении концерте, который прошел 17 и 18 сентября.