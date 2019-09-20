Самара, , 07:21 — REGNUM IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная» пройдет в Самаре. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Спектакли, в рамках фестиваля, пройдут с 23 по 30 сентября 2019 в театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена», театре юного зрителя «СамАрт», Самарского академического театра драмы имени М. Горького, театра-студии «Грань».

Зрителям представят 14 спектаклей, поставленных артистами из Самары, Уфы, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Перми, Ульяновска, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Театры из Читы и Штутгарта покажут театральные постановки во внеконкурсной программе.

Напомним, что IV Межрегиональный фестиваль «Волга театральная», который объединяет профессиональные театры Приволжского федерального округа, пройдет в Самаре в четвертый раз.