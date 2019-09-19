Кострома, , 19:41 — REGNUM Костромскому цирку присвоили имя знаменитой дрессировщицы медведей Эльвины Подчерниковой-Эльворти, — сообщаетKostromatoday.

Уроженка Костромы, ЭльвинаПодчерникова-Эльворти была родом из цирковой семьи. Начиналась династия с деда, который служил ветврачом в Костромском цирке. Эльвинакарьеру начала в аттракционе с белыми медведями, после чего стала дрессировщицей уже бурых медведей. Со своим номером она гастролировала 45 лет.

Эльвине Подчерниковой-Эльворти ушла из жизни в декабре 2014 в возрасте 86 лет. Мемориальную доску народной артистке РФ на костромском цирке откроют 21 сентября.

На мероприятие обещает приехатьсын Эльвины Юрий Эльворти. Он также продолжает династию. Юрий — автор циркового аттракциона «Птицеловы» с птицами, собаками и медведями.