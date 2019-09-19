Лос-Анджелес, США, , 18:43 — REGNUM В сеть выложили ролик с нарезкой из всех сцен убийств, которые произвел Джон Уик в третьей части популярного боевика. Видео было опубликовано 19 сентября на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1173944972082647040

Авторы ролика подсчитали, что всего известный киллер убил в фильме 164 человека. Все сцены убийств уместились в две минуты. Издание предупреждает зрителей, что градус насилия в видео «зашкаливает» и при этом отмечает, что при этом в третьей картине Джон Уик был не единственным человеком, сражавшимся с «плохими парнями».

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Премьера «Джон Уик 3» состоялась в мае 2019 года. При бюджете $55 млн картина собрала в прокате США $171 млн, а в мировом прокате — более $321 млн.

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