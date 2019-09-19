Екатеринбург, , 18:00 — REGNUM В Музее наивного искусства Екатеринбурга открылась межрегиональная выставка-смотр «Салют Победы», подготовленная в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На экспозиции представлены созданные не позднее 2015 года работы (а это не только живописные полотна) мастеров из 12 регионов Уральского и Поволжского федеральных округов. Пять работ представили художники из Свердловской области. Все произведения посвящены историческим военным событиям, современной армии и мирной жизни в послевоенное время.

Отметим, что выставленные на экспозиции работы будут рассмотрены членами жюри. Они отберут несколько лучших произведений искусства и отправят их в Москву на всероссийскую выставку-смотр, которая состоится в 2020 году.