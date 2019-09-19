Лондон, , 15:25 — REGNUM Британский актер Шон Бин («Игра престолов», «Властелин колец»), поставивший своеобразный рекорд по количеству смертей персонажей в фильмах и сериалах, заявил, что он больше не хочет «умирать» на экране. Об этом 19 сентября сообщил портал The Sun.

Актер, которому в апреле 2019 года исполнилось 60 лет, в очередном интервью журналистам сообщил, что он больше не соглашается играть персонажей, которым суждено умереть по сюжету. После того, как продюсеры в очередной раз сообщили, что хотят убить его героя, актер заявил, что он категорически не согласен с таким развитием событий.

Шон Бин «Я отказался. Я сказал: «Они знают, что мой персонаж умрет, потому что я играю его!»

Звезда «Игры престолов» и «Властелина колец» сообщил: после этого сторонам удалось договориться о том, что его герою причинят «серьезную травму», но он всё же будет жить.

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Напомним, за свою 35-летнюю карьеру Шон Бин 21 раз «умер» на экране. В 2014 году его поклонники даже запустили в соцсетях кампанию под названием «Не убивайте Шона Бина».

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