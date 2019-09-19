Ставрополь, , 15:21 — REGNUM «Театральный променад» пройдет 21 сентября в Ставрополе во время празднования Дня города и края. В течение всего дня здесь будут проходить представления ведущих уличных театров России. Об этом у себя в Instagram сообщила министр культуры региона Татьяна Лихачева.

«Уличное шествие, театрально-цирковые представления, спектакли и перформансы, трюковые, интерактивные, площадные и камерные спектакли будут проходить практически в режиме нон-стоп», — написала министр 19 сентября.

Участниками «променада» станут коллективы из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и самого Ставрополя. К театральному марафону, как отметила Лихачева, также присоединятся лучшие любительские театры Ставропольского края — победители регионального конкурса «Театральный перекресток». А уже вечером в городе развернется шоу огненных театров.

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