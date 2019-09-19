Москва, , 15:06 — REGNUM Японский разработчик игр и сценарист Хидео Кодзима, создатель серии игр Metal Gear, прилетит в Москву на «Игромир 2019», сообщает пресс-служба выставки.

Хидео Кодзима представит свою новую игру Death Stranding, в создании которой принимали участие Норман Риду — звезда сериала «Ходячие мертвецы» и оскароносный режиссер Гильермо дель Торо. Презентация пройдет 5 октября, сама выставка будет длится с 3 по 6 октября.

Хидео Кодзиму игровое сообщество называет «Гением» из-за сложных, порой, невероятных сюжетов его игр. В декабре 2016 года Кодзима получил награду The Game Awards в категории «Икона индустрии».