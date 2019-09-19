Атланта, США, , 13:46 — REGNUM В США произошел инцидент, который назвали «самым масштабным непреднамеренным броском игральных кубиков». Об этом 18 сентября сообщил портал Kotaku.

Игральные кубики

Водитель грузовика, перевозившего большую партию игральных кубиков по дорогам города Атланта (штат Джорджия, США), не справился с управлением, в результате чего часть груза выпала на дорогу. Таким образом, было потеряно около 216 тыс. кубиков.

Компания Trivium Studios, которой принадлежал груз, опубликовала на YouTube видео с места инцидента. По имеющейся информации, кубики должны были оказаться в комплектах предстоящей игры Shadowrun.

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Shadowrun — это настольная ролевая игра, действие которой происходит в вымышленной вселенной. В этом мире одновременно существуют кибернетические, магические и фантастические существа.

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