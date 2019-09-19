Москва, , 13:52 — REGNUM Артисты Театра имени Вахтангова отправились на гастроли в Париж, которые пройдут с 20 сентября по 3 октября в театре «Мариньи», сообщает канал Культура 19 сентября

Ведущие российские артисты покажут два своих коронных спектакля — «Дядю Ваню» и «Евгения Онегина».

«Нам предстоят масштабные, ответственные гастроли, на которые выехала группа в количестве 72 человек, — рассказ директор театра Кирилл Крок. — В течение двух недель мы по шесть раз покажем «Евгения Онегина» и «Дядю Ваню», два наших хита в постановке художественного руководителя Римаса Владимировича Туминаса».

В гастролях принимают участие Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Владимир Симонов, Юрий Шлыков и другие артисты.

По словам директора театра, французские зрители очень ждут начала выступлений — весь центр Парижа, прилегающие к нему станции метро и городские тумбы обклеены афишами предстоящих спектаклей.

Спектакли «Дядя Ваня» и «Евгений Онегин» поставлены Томасом Туминасом, который с 2007 года является художественным руководителем театра имени Евгения Вахтангова. Репертуар театра насчитывает более 40 постановок.