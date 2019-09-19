Воронеж, , 13:31 — REGNUM Выставка графики и живописи студентов факультета архитектуры и градостроительства открылась в Научной библиотеке Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), сообщает 19 сентября пресс-служба вуза.

На выставке представлены работы студентов вуза по итогам летней практики, которая длилась с июня по июль 2019 года. Студенты делали зарисовки старинных уголков и известных достопримечательностей Воронежа.

Пленэры проводились в Воронежском яхт-клубе, Центральном парке, на улице Сакко и Ванцетти, у Каменного моста, на проспекте Революции и других местах города. В своих работах студенты использовали различные графические материалы: сангину, художественный уголь, акварель, фломастеры, карандаши. Некоторые работы выполнены в смешанной технике. Выставка продлится до 20 октября 2019 года.

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