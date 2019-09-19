Лос-Анджелес, США, , 12:42 — REGNUM В сеть выложили видео с неудачными дублями со съемок кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома». Один из роликов был опубликован 18 сентября на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Зрители могут видеть различные неудачи, которые постигали известных актеров на съемочной площадке картины. Ещё одно видео выложил на своей Instagram-странице актер Джейк Джилленхол, исполнивший в фильме роль Мистерио.

https://www.instagram.com/p/B2g8G46HzgO/

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Фильм «Человек-паук: Вдали от дома» вышел на большие экраны в июле 2019 года. Картина собрала в США более $389,1 млн, а в мире — более $1,1 млрд (при бюджете $160 млн).

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