Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM Кинокомпания Focus Features выпустила первый трейлер драмы «Темные воды» об экологической катастрофе в небольшом американском городе, ролик размещен на YouTub-канале компании 18 сентября.

Сюжет картины, основанный на реальных событиях, расскажет о борьбе юриста Роберта Билотта против крупной химической компании DuPont, которая на протяжении десятилетий сбрасывала отходы производства в водоемы небольшого городка.

В начале 2001 года, после нескольких лет собственного расследования, юрист Роб Билот — реальный прототип героя фильма — смог подать иск против некоторых компаний, включая DuPont, в которых утверждалось, что химические фабрики сливают загрязненные воды своих производств в водоемы нескольких штатов. Только в 2017 году DuPont начала выплачивать компенсации жителям Западной Вирджинии и Огайо, пострадавшим было перечислено порядка 700 миллионов долларов.

В мировой прокат фильм «Темные воды» выйдет 22 ноября 2019 года, критики уже его считают кандидатом на «Оскар». Главные роли исполняют Марк Руффало, снявшегося в «Мстителях» и «Иллюзии обмана» и Энн Хэтэуэй — звезда «Дьявол носит Prada» и «Интерстеллар». Режиссером картины стал американский независимый кинематографист Тодд Хейнс, снявший фильмы «Бархатная золотая жила», «Меня там нет» и «Кэрол».