Владивосток, , 12:23 — REGNUM 19 сентября во Владивостоке, на сцене Мариинского театра состоялось награждение лучших фильмов 17-го международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».

Большое международное жюри под председательством режиссёра Анны Меликян присудило гран-при российской исторической драме «Мальчик русский». Этой же ленте вручило свою награду Международное жюри кинокритики ФИПРЕССИ, в состав которого в этом году вошёл кинообозреватель ИА REGNUM Алена Сычева.

Лучшим режиссером жюри признало Александра Лунгина, автора фильма «Большая поэзия».

За лучшую мужскую роль отметили актёра австралийского фильма «Адское невезение», а за лучшую женскую — исполнительницу главной роли в ленте «Истец» (Колумбия, Франция).

Специальный приз за лучшую операторскую работу достался чилийской документальной ленте «Гуру».

Лучшим короткометражным фильмом было признано «Братство» (Канада, Тунис, Катар Швеция).

Приз губернатора Приморского края Олег Кожемяко вручил режиссеру, Народному артисту России Павлу Лунгину.

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