р-н Щелковский, , 12:22 — REGNUM В подмосковном Щелкове подготовили к транспортировке на гастроли циркового гималайского медведя. Животное прошло ветеринарный осмотр и признано абсолютно здоровым, сообщает 19 сентября пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, гималайского медведя осмотрели ветеринары Щелковской ветеринарной станции. Проверка состояния здоровья животных нужна для оформления ветеринарно-сопроводительных документов.

Как сообщили в министерстве, животное работает в цирке цирке Игоря Машукова и содержится на базе Росгосцирка. Медведь умеет ходить на задних лапах, балансировать на бочке, танцевать, играть в мяч и многое другое. Он любит желуди и легко идет на контакт с ветеринарами.

«Он оказался абсолютно здоровым и не представляет никакой опасности для окружающих», — добавил Разин.

Напопним, как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве культуры РФ пройдет конкурс на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк). На вакантное место претендуют четыре кандидата.

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