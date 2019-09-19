Цхинвал, , 12:13 — REGNUM 18 сентября в Цхинвале открылась выставка работ югоосетинских художников Ирбега Алборова, Алана Бекоева и Роберта Хугаева. Экспозиция открыта для посетителей до 15 октября. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Художники выдвинуты союзом художников Южной Осетии на соискание премии Коста Хетагурова 2019 года. Комиссия премии посетит экспозицию и даст оценку работам.

На выставке представлены графические работы, иллюстрации к произведениям Коста Хетагурова и Нартскому эпосу народного художника Южной Осетии Ирбега Алборова, памятник Нафи Джусойты заслуженного художника республики Алана Бекоева, картины «Хахет. Боль Осетии» (2018 год), «Осень в Осетии», и бюст поэту, публицисту В.А. Икаеву заслуженного художника Южной Осетии Роберта Хубаева.