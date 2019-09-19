Москва, , 12:05 — REGNUM 18 сентября в галерее ARTSTORY открылась выставка Андрея Гросицкого «Порядок вещей». Экспозиция приурочена к 85-летию художника. Об этом сообщает Инстаграм-канал галереи pop/off/art.

На картинах художника представлены самые обычные бытовые предметы: ключи, замки, тюбики краски, облупившиеся стены, старые музыкальные инструменты. Однако в центре внимания не сами предметы и не их натюрморты, а то, что они олицетворяют, их «тайная» красота и суть, которую Андрей Гросицкий пытается раскрыть.

В экспозиции представлены работы разных периодов творчества художника, в том числе те, которые никогда ранее не выставлялись. Выставка доступна для посещения до 10 ноября.