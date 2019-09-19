Москва, , 15:12 — REGNUM 20 сентября в галерее актуального искусства RuArts откроется выставка «Алексей Лука. Подъезд №5». Выставка проходит в рамках Параллельной программы 8 Московской международной биеннале современного искусства. Об этом сообщает портал ArtTube.

Два этажа галереи станут воплощением рабочего пространства уличного художника Алексея Лука. На первом этаже представят работы автора в уличной визуальной культуре, а на втором — его художественную студию. Знаки, мебель, таблички, баннеры, ограждения — художник часто использовал для своих работ вещи, найденные на улице. Так художник показывает взаимосвязь двух миров: внутреннего и внешнего, дома и улицы.

На выставке нет прямых указаний на принадлежность объекта к городскому или интерьерному пространству, чтобы посетитель смог переосмыслить свое восприятие личного и общественного, бытового и общественного, чтобы лучше выявить суть уличного искусства.

Выставка продлится до 27 октября.