Москва, , 12:09 — REGNUM 21 сентября в Музее архитектуры имени А. В. Щусева пройдет проект Dis< >order. Идея проекта — инициировать общение между разными культурами, художественными мирами и поколениями. Об этом сообщает Инстаграм-канал галереи pop/off/art.

Проект Dis< >order является продолжением выставок работ Рихарда Пауля Лозе и Владимира Андреенкова, чье сопряжение художественных миров пришлось на 70-е. В новой экспозиции же представят работы молодых российских и швейцарских художников. Среди них Ольга и Олег Татаринцевы, Клэр Гудвин, Платон Инфанте и Пе Ланг.

Выставка состоится при участии Фонда поддержки современного искусства Nadja Brykina и доступна для посещения до 4 ноября 2019 года.