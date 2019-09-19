Москва, , 12:19 — REGNUM Новая Третьяковка сделала зал №6 именным — залом греческого коллекционера Георгия Костаки. Знаменитый собиратель и знаток русского авангарда передал в галерею 142 картины и 692 графические работы. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.

Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи рассказала, что идея создания именного зала возникла после ретроспективы «Выезд из СССР разрешить…» к 100-летию Костаки, прошедшей в 2014—2015 годах. Отмечается, что показать все наследие коллекционера разом невозможно, поэтому зал будет постоянно обновляться. Сейчас в шестом зале представлены 50 работ, центральная из них — портрет самого Костаки, предоставленный его дочерьми Аликой и Натальей специально в честь открытия.

В зале использовался экспериментальный подход к созданию постоянной экспозиции: развеска в несколько рядов смешанных работ — и живописи, и графики. Так ГТГ подчеркивает личные особенности коллекционера. Среди графических листов, показанных на открытии, — знаменитый автопортрет Малевича (1910).