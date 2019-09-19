Нью-Йорк, США, , 12:42 — REGNUM Российский мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье» стал участником международного кинофестиваля Ниагара-Фолс, который стартовал в Нью-Йорке 18 сентября.

Анимационный фильм воронежской студии Wizart стал первой работой российских мультипликаторов, которому удалось попасть на подобный фестиваль. В числе участников 27 игровых, 44 короткометражных фильма и 2 мультфильма — конкурентом «Снежной королевы» стал «Сержант Стабби: Американский герой», который создали европейские художники.

«Снежная Королева: Зазеркалье» является четвертой частью франшизы «Снежная королева», в прокат картина вышла в 2018 году, режиссерами стали Алексей Цицилин и Роберт Ленс, озвучивали героев актрисы Ирина Безрукова, Ляйсан Утяшева, Надежда Ангарская и другие.