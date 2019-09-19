Москва, , 16:33 — REGNUM 20 сентября в лектории музея «Гараж» пройдет аrtist talk Патриши Пиччинини. Её выступление будет посвящено работам, представленным на выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030−2100», новым произведениям, своей музейной и студийной деятельности. Об этом сообщает официальный сайт «Гаража».

Художественная деятельность Патриши Пиччинини посвящена этическим вопросам взаимоотношений между людьми и другими живыми существами, человеком и его телом, природными организмами и их средой обитания, между искусственным и естественным.

Сейчас в экспозиции музея «Гараж» представлены две работы Патриши Пиччинини: «Утешительница» и «Помет». На аrtist talk автор расскажет о том, какое место в ее художественной практике занимают эти работы. Выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030−2100» продлится до 1 декабря.

Мероприятие пройдет на русском и английском языках с синхронным переводом. Вход свободный по предварительной регистрации.