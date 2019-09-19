Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Патрик Стюарт заявил, что новый сериал «Звездный путь: Пикар» «шокирует» поклонников франшизы. Об этом 18 сентября сообщил портал Digital Spy.

Он добавил, что фанаты будет приятно удивлены и сообщил, что намерен «встряхнуть» своего персонажа. По мнению Стюарта, возвращение его героя не является для шоу «шагом назад».

«На самом деле, мы определенно развиваем сериал, и это то, что изменило меня», — сказал Стюарт.

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Напомним, ранее Патрик Стюарт дважды отказывался вернуться к роли капитана Жана-Люка Пикара. В интервью журналистам он рассказал, что продюсеры в итоге смогли убедить его в том, что новый мир сериала будет сильно отличаться от того, каким он был в те времена, когда Стюарт последний раз надел красную капитанскую форму.

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