Нью-Йорк, США, , 13:00 — REGNUM Группа Pixies выпустила свой седьмой студийный альбом альбом «Beneath the Eyrie». Это третий альбом группы после воссоединения. Об этом сообщает официальный сайт группы.

Участники группы Pixies записывали альбом в студии Dreamland, которая располагается в готическом здании бывшей церкви в Нью-Йорке. В интервью для издательства Independent Френсис Блэк, фронтмен группы, описал работу так: «Я хотел погрузиться в мир духов, с жизнью и смертью, с мистическим и сюрреалистическим пейзажем».

Ранее группа выпускала синглы «On Graveyard Hill» и «Catfish Kate», которые вошли в трек-лист альбома. Pixies планируют тур по Европе, северной Америке и Австралии в поддержку нового релиза.