Вена, , 11:36 — REGNUM С 3 по 6 октября в Австрии будет проходить фестиваль российского кино, организованный «Фабрикой Арт Кино» и Министерством культуры РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль ставит своей целью знакомство австрийской публики с современным российским кинематографом. В рамках фестиваля будут демонстрироваться картины, снятые в 2018—2019 годах. Кинопоказы будут организованы в австрийских кинотеатрах Metro Kinokultur haus, Burg Kino, а также в Российском центре науки и культуры.

В этом году фестиваль отметит свой юбилей, уже 10 лет новинки российского кинематографа демонстрируются Австрии. Открывать фестиваль будет новый фильм Александры Стреляной «Порт» с актером Алексеем Гуськовым в главной роли.