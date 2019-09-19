Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети Showtime объявило об отказе от экранизации фэнтези-романов Патрика Ротфуса «Хроники убийцы короля». Сюжет книжной серии вращается вокруг отважного барда, который сделал целью своей жизни месть убийцам своей семьи.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», сериал должен был стать приквелом к оригинальной истории и глубже раскрыть фантастическую вселенную, полную чудес и загадок. Шоураннером картины должен был выступить Джон Роджерс, известный зрителям по сериалу «Библиотекари».

Тем не менее в беседе с журналистами Джон Роджерс рассказал о заинтересованности американского потокового сервиса Apple TV в реализации данного проекта.