Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети Showtime объявило о том, что в актерский состав десятого сезона сериала «Бесстыжие» вошла Констанс Зиммер, известная по таким картинам, как «Анатомия страсти», «Секретные материалы» и «Без чувств». Сюжет комедии вращается вокруг немного неуравновешенной многодетной семьи и их соседей. Страшно нетрудолюбивые герои стремятся найти свое место в жизни, попадая при этом в самые абсурдные и нелепые переплеты.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», главные роли в сериале исполнили Уильям Х. Мейси, знакомый зрителям по кинолентам «Линкольн для адвоката», «Убийство первой степени» и «Фаворит», Итан Каткоски, Дежереми Аллен Уайт, Шанола Хэмптон, сыгравшая в сериалах «Клиника» и «Лучшие», Стив Хоуи, известный по криминальной драме «Сыны анархии», а также Эмма Кинни и Эмми Россам.

Главными режиссерами выступили Марк Майлорд и Кристофер Чулак. Шоураннерами стали Джон Уэллс и Нэнси Пиментал.