Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Quibi объявило о том, что исполнение одной из ведущих ролей в сериале «Выживание» досталось Софи Тернер, известной по киновселенной «Люди Икс» и сериалу «Игра престолов». Сюжет триллера основан на одноименном романе Ричарда Абате и вращается вокруг двух молодых людей, переживших авиакатастрофу и оказавшихся на склоне заснеженной горы вдали от цивилизации. Героям придется подключить все свои навыки и таланты для того, чтобы сохранить свою жизнь.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», основным партнером Софи Тернер по съемочной площадке выступит Кори Хоукинс, знакомый зрителям по картинам «Ходячие мертвецы», «Железный человек 3» и «Голос улиц».

Режиссерскую команду возглавит Марк Пеллингтон, подаривший зрителям такие картины, как «Человек с Земли», «Детектив Раш» и «Дорога на Арлингтон». Исполнительными продюсерами стали Ван Тоффлер, принимавший участие в создании фильмов «Тупак: Воскрешение» и «Все или ничего», а также Бэрри Барклай и Флорис Бауэр.