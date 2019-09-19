Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Apple TV объявило о том, что к актерскому составу сериала «Шантарам» присоединился Ричард Роксбург, известный по кинофильмам «Ван Хельсинг», «По соображениям совести» и «Мулен Руж». Сюжет криминальной драмы основывается на одноименном романе Грегори Робертса и повествует об австралийском преступнике, сбежавшем из тюрьмы и отправившемся искать свое место под солнцем в Индию, где снова окунается с головой в пестрые краски восточного криминального мира.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, на съемочной площадке сериала также окажется Радхика Апте, получившая признание благодаря триллеру «Гость на свадьбе». Исполнение главной роли досталось Чарли Ханнему, сыгравшему в кинолентах «Мотылек», «Меч короля Артура», «Тройная граница», а также в сериале «Сыны Анархии».

Режиссерскую команду возглавит Джастин Курзель, подаривший зрителям такие кинофильмы как «Макбет» и «Кредо убийцы». Работу над сценарием возглавил Эрик Уоррен Сингер, участвовавший в создании кинокартины «Дело храбрых». Исполнительными продюсерами стали Дэйв Эриксон, выступивший шоураннером сериала «Бойтесь ходячих мертвецов», Стив Голин, известный своими проектами «Вечное сияние чистого разума», «Век Адалин» и «Вавилон», а также Андреа Баррон, Ричард Шарки и Николь Клеменс.