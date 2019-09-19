Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Руководство американского кабельного и спутникового телеканала Starz объявило о том, что Александр Людвиг, известный по таким картинам как «Голодные игры» и «Викинги», исполнит одну из главных ролей в сериале «Каблуки». Сюжет телевизионной драмы вращается вокруг мужчин и женщин, стремящихся достичь самореализации в суровом мире боев без правил, которые проходят в небольшом провинциальном городке.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», другая ведущая роль на съемочной площадке досталась Стивену Амеллу, знакомому зрителю по сериалам «Стрела», «Близкие друзья», «Реальные пацаны» и «Дневники вампира».

Шоураннером картины выступил Майк О’Мэлли, подаривший миру такие картины, как «Бесстыжие» и «Раскаяние выжившего». Работу над написанием сценария возглавил Майкл Валдрон. В команду исполнительных продюсеров вошли Джули Йорн, известная по кинофильмам «Мы купили зоопарк», «Грязь» и «Неуправляемый», Патрик Уолмсли и Крис Доннели.