Рим, , 11:27 — REGNUM Расположенный неподалеку от Венеции итальянский город Порденоне в 20-й раз становится местом проведения крупнейшего литературного фестиваля Pordenonelegge.it. Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.

В этом году литературный фестиваль проводится в период с 18 по 22 сентября. Как и обычно, местом его проведения является исторический центр города. В программу книжного праздника включены многочисленные встречи авторов с читателями, образовательные лекции, художественные чтения и многое другое. О ярко выраженном интернациональном характере фестиваля говорит тот факт, что помимо итальянских поэтов и писателей к участию в конкурсной поэтической программе были приглашены участники из других стран — Шотландии, Англии, Турции, Франции.

Проект Pordenonelegge. it возник в 1999 году по инициативе президента местной Торговой палаты с целью повышения туристической привлекательности города. Данное начинание было поддержано местной властью, и сегодня фестиваль в Порденоне является масштабным культурным событием для всей страны, численность посетителей которого достигает 100 тысяч человек.