Вашингтон, , 12:54 — REGNUM В Нью-Йорке команда архивистов, библиотекарей и волонтеров сканирует и загружают в Интернет книги, которые нелегально находятся в открытом доступе из-за лазеек в авторском праве. Об этом сообщает издание VICE.

Данная инициатива призвана узаконить доступ к книгам, которые нелегальным путем были прежде выложены в Интернет. В настоящее время все книги, опубликованные в США до 1924 года, являются общественным достоянием, что означает, что они находятся в государственной собственности и могут свободно использоваться и копироваться. Книги, изданные в 1964 году и позже, все еще охраняются авторским правом, и по закону они будут действовать в течение 95 лет с даты их публикации. Но лазейка в авторском праве означает, что до 75 процентов книг, изданных в период с 1923 по 1964 год, тайно находятся в свободном доступе, то есть они доступны для свободного чтения и копирования. Главная проблема состоит в том, чтобы определить, какие книги из числа относящихся к общественному достоянию уже опубликованы, а какие только лишь ждут своей оцифровки.

Главным центром, где реализуется данная инициатива, является Нью-Йоркская Публичная библиотека. По мере того как данный проект обретает информационную огласку, к нему присоединяются библиотеки со всей страны и приступают к сканированию и публикации книжных фондов.